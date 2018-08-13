Berat Albayrak: Aksiyon planı devreye girdi

Bakan Albayrak, hafta başının gelmesiyle piyasaların açılmasının ardından döviz kurundaki dalgalanma tehlikesine karşı aksiyon planının devreye sokulduğunu açıkladı.

"BANKALARIMIZ VE BDDK İLE BERABER GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Bakan Albayrak, "Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" dedi.

BU SABAHTAN İTİBAREN GEREKLİ DUYURULAR YAPILACAK

Albayrak, piyasaların açılmasıyla oluşabilecek kur dalgalanmasıyla ilgili alınan önlemlerden de şu şekilde bahsetti: "Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır.

"UZAKDOĞU PİYASALARI BİZ UYKUDAYKEN AÇILIYOR"

Bakan Albayrak, ekonomi kurmayları ve kurumlar, Uzakdoğu’da piyasaların biz uykudayken açıldığını dikkate alıp, aksiyon planlarını devreye almaya gece yarısından itibaren başladı...

Bu sabah piyasalar açıldığı andan itibaren de aksiyon planlarının devam gelecek..."