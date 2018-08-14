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Berat Albayrak: Daha da rahatlatacak adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doların güvenilirliğini yitirdiğini belirtti, TL'yi koruyacak adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 17:00..
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Berat Albayrak: Daha da rahatlatacak adımlar atacağız

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle SETA'nın düzenlediği AK Parti Döneminde Ekonomik Büyüme ve Kalkınma konulu oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son günlerde ABD'nin dolar aracılığıyla TL'ye karşı giriştiği spekülatif hareketler hakkında açıklamalarda bulundu.

"ALGI OPERASYONLARI PÜSKÜRTÜLDÜ"

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar; "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik. Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

Berat Albayrak: Daha da rahatlatacak adımlar atacağız VİDEO

"DOLAR DEĞER YİTİRDİ, TL DAHA DA GÜÇLENECEK"

Doların değer yitirdiği adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde uluslararası ticarette Türk lirasını koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL'mizin daha da güçleneceğini göreceğiz"

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