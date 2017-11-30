Berat Albayrak: Akıllı kömür dönemi başlıyor

2. Yerli Kömür Çalıştayı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Kömürde rezerve keşfinden, çıkarılmasına, elektrik üretiminde kullanılmasına kadarki süreçte bilimsel bir strateji ortaya koymaya çalıştık. Bu yüzden kömürümüzü akıllı kömür olarak değerlendireceğiz. Kömür madenciliğinde akıllı kömür dönemini bugün başlatıyoruz." dedi.

Üretimde madenci kullanımda vatandaş sürecin ana belirleyicisi oldu ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, "Yaklaşımımızın temelinden şeffaf ve açıklık olacak. Vatandaşımız her adımı bilecek, sektörümüzde önünü görebilecek. Bir sonraki adım olarak baktığımızda ulaşmak istediğimiz seviye aslında yola çıkış sebebimizin ana unsuru oldu." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak konuşmasında şunları kaydetti:

"DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULACAĞIZ"

"Dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Bunu yaparken ne pahasına olursa olsun niyetiyle hareket etmeyeceğiz Güvenli madenciliği tesis etmek, ulaşmak zorunda olduğumuz en önemli hedeflerden biri. Yürek burkan kazalarla bu sektörün gündeme gelmesini isteyen yok. Bu salondakilere ayrı bir iş düşüyor. Kadere iman etmiş insanlar olarak üzerimize düşen tedbirleri almaya da inanmak zorundayız.

"KAÇAKLA MÜCADELE STRATEJİMİZİN EN TEMEL AYAKLARINDAN BİRİ"

Kaçak kömür madenciliği ile mücadele edeceğiz, teknolojik uygulamaları hayata geçireceğiz. Kaçakla mücadele sektörümüzün önemli sorunlarından bir tanesi. İşletmelerde faaliyeti durdurma cezası veriliyor. Ruhsat ve işletme izni olmayan yerlerdeki işlemi kaçak olarak değerlendiriyoruz. Zaman zaman gündeme geliyor. Kaçakla mücadele stratejimizin temel ayaklarından biri. Bu alanda denetimleri arttırarak, her ay üç ayda bir denetim yaparak bu işi çok sıkı tutacağız. Türkiyemizdeki madencilikle öne çıkmış şehirlerimizin valilerine de seslenmek istiyorum: Onların bu denetimlerin yerel makamlar olarak uygulamasını ve sahada etkin bir faaliyet icra etmesinin önemliliğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her ay valiliklere, illerindeki ruhsatsız üretim yapan veya faaliyeti durdurulan sahalar ile ilgili hatırlatma ve gereğinin yapılması için yazı yazacağız. İşte, 'eksikleri gideriyoruz' adı altında tamamen kömür çıkarmaya yönelik bu art niyetli yaklaşım ihtimaline son veriyoruz. MİGEM'in onay vermediği hiçbir kömür, bu sahalardan çıkamayacak.

"BİZ NE İŞÇİ ÇIKARACAĞIZ NE DE İSTİHDAMI AZALTACAĞIZ"

İnsan odaklı teknoloji uygulamaları... İnsan odaklı bilim odaklı yeni yaklaşımımızın en önemli ayağı teknoloji uygulamaları. Madencilik sektörünün gelişmesi için çok önemli adımlar atıyoruz. Kömür madenlerimizde üretimi artıracak yeni yaklaşımı hayata geçirmek zorundayız. Verimlilik demek işçi çıkarmak değil. Biz ne işçi çıkaracağız ne istihdamı azaltacağız. Dünyada yer altı kömür madenciliği yapan gelişmiş ülkelerde kişi başı randımana baktığımızda Türkiye'de rakam 1,5 ton seviyesinde. Dünyadaki gelişmiş ülkelerle aramızda 8 kat fark var. Bu çok önemli bir nokta... 11 ton nere 1,5 ton nere... İşte bu teknolojik dönüşüm noktasında mekanize sisteme geçilmesi büyük elzem olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün büyümesini dünya ile rekabet seviyesine ulaşmasını ancak bu şartlarla sağlayabiliriz. İthal kömürü de bu şekilde azaltabiliriz. Uluslararası standartlarda kod geliştirilmesi ile birlikte fizibilite hazırlanma süreci ülkemiz için çok faydalı bir duruma gelmiştir."