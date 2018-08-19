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Berat Albayrak: Güngör Uras önemli bir değerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda "Hane halkına ekonomiyi basit bir şekilde anlatan, ülkemiz için önemli bir değerdi." dedi.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 21:21..
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki Güngör Uras'ın vefatının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ"

Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum."

Berat Albayrak: Güngör Uras önemli bir değerdi

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