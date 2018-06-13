Berat Albayrak, üçüncü nükleer santralin müjdesini verdi

Hande Fırat moderatörlüğünde Demi̇rören Medya Grup Başkanı, CNN Türk-Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Posta Gazetesi̇ Ankara Temsi̇lci̇si̇ Hakan Çeli̇k'in sorularını yanıtlayan, Enerji̇ ve Tabi̇i̇ Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğalgaz projesi ve 3. nükleer santral planı hakkında bilgi verdi:

"HER İLİMİZ DOĞALGAZA KAVUŞACAK"

"Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan-kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiye'siz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil. İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kast ediyorduk."



"Bizim enerji portföyümüzde Azerbaycan'dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyle 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak."





3. NÜKLEER TESİS, TRAKYA BÖLGESİ OLABİLİR

"2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 3.'nün yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız."