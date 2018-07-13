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Berat Albayrak yeni dönemde neler olacağını sıraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde ekonomi politikalarının ne olacağını madde madde sıraladı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 16:59..
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Berat Albayrak yeni dönemde neler olacağını sıraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazılı bir açıklama yaptı.

Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi ekonomi politikalarımızda yeni döneme ilişkin önceliklerimizi dün kamuoyu ile paylaştık.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Kabine Toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk.

Bugün bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirledik.

Berat Albayrak yeni dönemde neler olacağını sıraladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikalarımız kapsamında;

"ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ HEDEF"

Ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak.

"BÜYÜME DESTEKLENECEK"

Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak.

"ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANACAK"

Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceğiz.

Berat Albayrak yeni dönemde neler olacağını sıraladı

Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak.

"BÜTÇE HARCAMALARINDA ETKİN KONTROL"

Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz.

VERGİDE HEDEFLER

OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.

Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır."

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