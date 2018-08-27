Berberin tavanı çöktü: 3 yaralı

İstanbul Tüketici Mahkemesi, müşterilerin mağazalarda çalınan eşyaları için emsal karara imza atarak, mağazayı 2 bin 520 lira tazminata mahkum etti.

Samsun'da polis kabinine tekme atarak kıran bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen polisin, bacağından ve kolundan ısırarak hastanelik etti. İfade veren saldırgan serbest bırakıldı.

Pendik'te parkta oyun oynayan çocukları hedef alarak vuran bir kişi, 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı sırtından vurdu. Tedavi edilen küçük kız sırtındaki kurşunla yaşamaya devam edecek.

ABD Kongresi'nden "S-400'den vazgeçin F-35'lerde sorun olmasın" demek için Türkiye'ye gelen heyete "Müşteri değil, ortağız" cevabı verildi.

1 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

2 F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçemeyen Marco Fabian'ı transfer etmekten vazgeçti.

3 Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı La Maire ile bir araya geldi.

4 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

5 Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.

6 Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı Şanlıurfa'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takılırken, terör suçundan tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş şahit oldu.