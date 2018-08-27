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Berberin tavanı çöktü: 3 yaralı

Balıkesir Bandırma'da tavandaki kaplamanın çökmesi sonucunda 74 yaşındaki berber İbrahim Yüksel ve 2 müşterisi yaralandı.

DHA | 27.08.2018 - 19:52..
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Olay, Bandırma Haydarçavuş Mahallesi Evyapan Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi.

TAVANDAKİ SIVA ÇÖKTÜ

50 yıllık berber İbrahim Yüksel Alkan, emekli gazeteci Abdurahman Öz'ü (85) tıraş ederken, tavandaki beton görünümlü sıva kaplamanın bir kısmı çöktü.

Berberin tavanı çöktü: 3 yaralı

"TAVANDAN SU GELİYOR' DERKEN, TAVAN ÇÖKTÜ"

İbrahim Yüksel Alkan, Abdurahman Öz ve tıraş için sıra bekleyen Bayram Kahraman (68), başlarına düşen sıva parçaları nedeniyle yaralandı. Tavan kaplaması çökerken, dükkandan çıktığı için yaralanmayan Ahmet Altınbaş, "Ben hatır sormak için gelmiş, oturuyordum. 'Tavandan su geliyor' derken, tavan çöktü" dedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Berberin tavanı çöktü: 3 yaralı



Berberin tavanı çöktü: 3 yaralı



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