Berberoğlu'nun tutuklanması kararına CHP'den ilk tepki

Davanın görüldüğü Çağlayan Adliyesi'nde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açıklamalarda bulundu. "Bu karar muhalefete gözdağı kararıdır." diyen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU KARAR CHP'YE YÖNELİK BİR DEVLET ZORBALIĞIDIR"

"Bu bütün topluma da bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. En açık faşist diktatörlüklerde bile olsa olsa yapılabilecek bir uygulama ile karşı karşıyayız. Gerek CHP gerek diktatör karşıtları bu güzel ülkeniBu karar muhalefete gözdağı kararıdır. Bu bütün topluma da bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. En açık faşist diktatörlüklerde bile olsa olsa yapılabilecek bir uygulama ile karşı karşıyayız. Gerek CHP gerek diktatör karşıtları bu güzel ülkenin diktatörün çiftliği olmasına izin vermeyeceklerdir.n diktatörün çiftliği olmasına izin vermeyeceklerdir.

Altay: Erdoğan Savaş Suçlusu olarak yargılanacak VİDEO

"ERDOĞAN UNUTMASIN, BU MİLLET VE CHP ONUN YAPTIKLARINI YANINA BIRAKMAYACAK"

Recep Tayyip Erdoğan uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır. Erdoğan unutmasın, bu millet ve CHP onun yaptıklarını yanına bırakmayacaktır. Türkiye dünyada 180 ülke arasında basın özgürlüğü noktasında 155'inci sıralara kadar inmişken AK Parti'nin uygulamaları bir korku imparatorluğu oluşturma çalışmaları nafiledir. Önünde daha İstinaf Mahkemeleri süreci varken Enis Berberoğlu bugün bu adliyede, yürütmenin Gladyosu şeklinde karar veren hakim tarafından tutuklanıyorsa bu tuzun koktuğu yerdir.

"CHP OLARAK DİRENECEĞİZ"

Bu mahkeme kararını milletimizin vicdanına havale ederken, parti genel merkezimizde, CHP grubumuzla bütün üyelerle birlikte direneceğimizi, demokrasiyi yaşatmak konusundaki kararlılığımızı da yüce milletimize taahhüt ediyorum. Sözde hakim demek daha doğru, milletvekilimize ayrı bir suçtan hüküm verirken, 3 kişiyle birlikte casusluktan yargılama sürecinin devam edeceğini beyan etti."