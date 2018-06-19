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Beren Saat tatiline devam ediyor

Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapan Beren Saat, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 09:40..
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Beren Saat tatiline devam ediyor

Makyajsız fotoğraf paylaşma modasına oyuncu Beren Saat de uydu. Uzun süredir ekranlarda olmayan Beren Saat, yeni sezon öncesinde yaz tatilini, eşi Kenan Doğulu ile Dominik Cumhuriyeti'nde yapıyor.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi 'filtre yok' notu ile Instagram'da paylaştı.

"OY KULLANMAK İÇİN DÖNECEĞİZ"

Ünlü çift, 9 gün önce havalimanında kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularına yanıt vermişti. Tatil için yurt dışına çıktıklarını söyleyen ikili, oy kullanmak için Türkiye'ye döneceklerinin altını çizdi.

Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat oy kullanmak için Amerika'dan dönecek

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