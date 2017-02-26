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Beren Saat'in çakma elbisesini yapan tasarımcı konuştu

Tasarımcı Özgür Masur, Beren Saat'in Haile Steinfeld'in kıyafetine benzetilen elbisesi için "Ben benzerlik göremiyorum" dedi.

26.02.2017 - 14:52
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Geçtiğimiz hafta gerçekleşen GQ Türkiye Men of the Year ödül törenine yeşil tül, transparan bir elbiseyle katılan Beren Saat, moda dünyasında tartışmaya neden olmuştu.

TASARIMCI İDDİALARI YANITLADI

Beren Saat'in kıyafetinin, Altın Kürede Haile Steinfeld'in kıyafetiyle benzerlik gösterdiğinden çalıntı olduğıu iddiaları ortaya atılmıştı. O iddialara yanıt, kıyafetin tasarımcısı Özgür Masur'dan geldi.

"HİÇBİR BENZERLİK GÖREMİYORUM"

Sabah'tan İdil Demirel'e röportaj veren Özgür Masur, "Tasarımın esinlenme mi yoksa kopya mı" tartışmasına son noktayı koyarak şunları söyledi:

"1950'ler Dior, 1960'lar Vionett'ine baktığınızda bu tarz bir göğüs kupunu çok sık görürsünüz. Çok bilinen, klasikleşmiş ve çok sık kullanılan bir kup bu! İki elbise arasında ben kumaşı, dikilişi, drapeleri bilen bir profesyonel olarak hiçbir benzerlik göremiyorum. Bunu bu sektörü ve modayı tam bilmemekle bağdaştırabilirim. Ancak suçlamalara gelince biraz haksız bulduğumu ifade etmek isterim. Dijital dünyanın bu kadar yaygın olduğu bir dönmede bir markanın kopya bir şey yapmasına ihtimal verilmesi bile mantığa sığmıyor…"

Beren Saat'in çakma elbisesini yapan tasarımcı konuştu

Beren Saat'in çok konuşulan elbisesi çakma çıktı VİDEO

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