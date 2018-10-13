Berkay, Arda Turan'ın özür dilemesini istedi

Emirgan'daki bir mekanda Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay'ın hastanedeki tedavisinin sonuna gelindi.

Sağlığına kavuşan şarkıcı, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Berkay, davasından vazgeçmeyeceğini ve sonuna kadar arkasında duracağını söyledi.

"İKİ KADININ DURUMU..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Berkay ve Arda önemli değil önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum.





"ASLIHAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum eşimden ve Aslıhan'dan özür diliyorum.

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"KORKAKÇA BİR SALDIRI"

Kavgada yumruk sayılmaz ama başkasıyla konuşurken yapılan saldırı aciz, korkakça bir saldırıdır.

Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz tamam, olmam benim de iki şartım var. Karımdan benden ve kendi karısından özür dilemeli, utanç duyduğunu söylemeli.

"DAVAMIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağı, bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim.

Karşı taraftan saçma sapan açıklamalar geldiği için davamın sonuna kadar arkasındayım. "

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