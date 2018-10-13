taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Berkay, Arda Turan'ın özür dilemesini istedi

Arda Turan'ın saldırısını 'aciz ve korkak' olarak nitelendiren Berkay, davasından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Magazin
Berkay, Arda Turan'ın özür dilemesini istedi

Emirgan'daki bir mekanda Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay'ın hastanedeki tedavisinin sonuna gelindi.

Sağlığına kavuşan şarkıcı, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Berkay, davasından vazgeçmeyeceğini ve sonuna kadar arkasında duracağını söyledi.

"İKİ KADININ DURUMU..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Berkay ve Arda önemli değil önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum.

Berkay, Arda Turan'ın özür dilemesini istedi

"ASLIHAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum eşimden ve Aslıhan'dan özür diliyorum.

Berkay, Arda Turan'ın özür dilemesini istedi VİDEO

"KORKAKÇA BİR SALDIRI"

Kavgada yumruk sayılmaz ama başkasıyla konuşurken yapılan saldırı aciz, korkakça bir saldırıdır.

Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz tamam, olmam benim de iki şartım var. Karımdan benden ve kendi karısından özür dilemeli, utanç duyduğunu söylemeli.

"DAVAMIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağı, bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim.

Karşı taraftan saçma sapan açıklamalar geldiği için davamın sonuna kadar arkasındayım. "

Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

491
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

207
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

185
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

66
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

54
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

224
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM