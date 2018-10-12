Berkay: Arda Turan'la odada 20 dakika baş başa kalalım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın, çarşamba günü eğlenmeye gittiği mekanda burnunu kırdığı iddia edilen Berkay'dan bir açıklama geldi. Berkay, "Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var" dediğini söyledi.

"ARDA GÜNÜNÜ GÖRECEK"

Berkay, yaptığı açıklamada, " 'Bana bir şey olmaz' diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya 'Seninle helalleşirim ama şartım var.' dedim.

"BAŞ BAŞA 20 DAKİKA KALALIM"

'Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim.

"BAZI MAFYATİK HAREKETLER"

Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.