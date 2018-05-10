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Berkay'dan Alişan açıklaması

Alişan'ın düğününe katılmayan Berkay, türkücüyü Instagram'da da takipten çıkardı.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 11:04..
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RRÜ

Alişan düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi.  Bu cevaba bozulan Alişan, Berkay'ı sildi.

ŞARKIYI DA VERDİ

Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.

Berkay konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve iddiaları reddetti. Alişan'ın 1 ay sonra söz ve müziği kendine ait olan şarkıyı söyleyeceğini de mesajına ekledi.

İşte Berkay'ın o açıklaması:

Berkay'dan Alişan açıklaması

Berkay'dan Alişan açıklaması

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