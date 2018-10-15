Berkay'ın avukatı Arda için savcılığa dilekçe verdi

Arda Turan'ın bir eğlence mekanında Berkay Şahin'in eşine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesi üzerine yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Arda'nın kafa atması sonucu burnu kırılan Berkay hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra 7 arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Başakşehirli futbolcu, yaşanan tartışmanın ardından duvara doğru silah sıkmıştı.

DHA'nın haberine göre Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, Arda'nın tutuklanması için savcılığa dilekçe verdi.

BU SUÇLARIN HİÇBİRİ KABUL EDİLEMEZ

Mermer, "Çünkü profesyonel bir sporcu elinde silahla hastaneye geliyor, silahı sağa sola atıyor. Sonra müvekkilimin eline tutuşturuyor ve öfkesine yenik düşüp silahı ateşliyor. Bu suçların hiçbiri kabul edilemez" dedi.

Tazminat talebinde bulunup bulunmadıklarına yönelik soruya avukat Mermer, "Maddi ve manevi tazminat konusunda hazırlık aşamasında. Hesap uzmanları bütün sözleşmeleri ne kadar kaybı olduğunu ne oldu bunları hepsini araştırıp belirleyip açılacak, hazırlık aşamasında şu an" diye yanıt verdi.

Arda-Berkay kavgasının hastane görüntüleri - İZLE

4 AYRI SUÇLAMA

Savcılığa verilen dilekçede şu suçlamalar yer alıyor:

▪ Genel güvenliğin tehlikeye sokulması

▪ Sözlü taciz

▪ Silahla tehdit

▪ Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma

12,5 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Arda Turan ve Berkay kavgasının görüntüleri yayınlandı VİDEO