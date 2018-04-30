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Berkay'ın eşi Özlem'in mevlit kıyafeti olay oldu

Manken Özlem Ada Şahin, mevlitte mini elbise giyince tepki aldı

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 06:39..
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2 sene önce dünyaevine giren Berkay ile Özlem Ada Şahin’in geçen sene doğan kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Özlem Ada Şahin, kızının mevlitten çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğraflar yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden de eleştiri aldı.

Berkay'ın eşi Özlem'in mevlit kıyafeti olay oldu

“MİNİ ELBİSEYLE MEVLİT OLMAZ”

Bir takipçi Özlem Ada Şahin’in fotoğrafının altına, “Ya kötü yorum yapmayayım diyorum ama mini elbiseyle mevlit olmaz ki. Her şeyin kuralları var yani. Şimdi mevlitte mini giydin diye cool olmuyorsun ama bebeğin çok güzellik” yorumunda bulundu.

CEVABI SERT OLDU

Özlem Ada Şahin kendisini eleştiren takipçisine, “Cool olmakla ne alakası var bu benim seçimim. Önemli olan niyettir. Allah’tan başkası da gelip beni yargılayamaz. Ayrıca Kuran okunurken içeride naptığımı nettiğimi bilmeden gelmiş yazıyorsun buraya? Boş işler ifade özgürlüğünüzü kullandığınıza göre beni takip etmezseniz sevinirim. Sevgiler” yazarak cevap verdi.

Berkay'ın eşi Özlem'in mevlit kıyafeti olay oldu

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