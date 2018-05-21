Almanya'da geleneksel olarak 1996 yılından bu yana düzenlenen Berlin Kültürler Karnavalı'nda bu yıl 80 ülkeden yaklaşık 4 bin dansçı, rengarenk süslenmiş 68 araba eşliğinde kültürel dansları ve oyunlarıyla geçit yaptı.

FESTİVALE ZİYARETÇİ AKINI

Geleneksel kıyafetleri içerisinde karnavalı bir renk cümbüşüne çeviren katılımcılar, yaklaşık iki kilometrelik güzergah boyunca yöresel müzikleri eşliğinde hem izleyicileri eğlendirdi hem de kendileri eğlendi.

Cuma günü sokak şenliği olarak başlayan karnavalda kurulan 3 büyük sahnede farklı ülkelerden ve kültürlerden müzik grupları ardı ardına sahne alırken, yine şenlik alanına kurulan 300 stantta dünyanın farklı bölgelerinden yiyecekler ve içecekler misafirlerin beğenisine sunuldu.

GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Karnavalın son gününde ise büyük geçit töreni düzenlendi. Tabi ki Berlin Kültürler Karnavalı, köftesiz ve sucuksuz olmazdı. Sokakta işletmesi olan Türkler, geçit alanı boyunca kurdukları stantlarda Türk mutfağının en bilinen lezzetlerini Karnaval ziyaretçilerine sundu.

Berlin Kültürler Karnavalı yine çok renkli geçti VİDEO

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Berlin'de 1996 yılında yaşayan yabancıların ve göçmenlerin inisiyatifinde küçük çaplı başlayan Kültürler Karnavalı, zamanla Berlin senatosunun da desteğini alarak Almanya'nın hatta Avrupa'nın en büyük kültürel etkinliklerinden bir haline geldi. Son yıllarda dışarıdan gelen turistlerle beraber, Berlin Kültürler Karnavalı'nı 1 milyonun üzerinde ziyaretçi takip ediyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan 2018 yılı Berlin Kültürler Karnavalı, Berlin polisinin de aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde, sorunsuz bir şekilde şenlik havası içerisinde geçti.