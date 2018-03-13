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Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

Almanya'nın başkentinde PKK yandaşlarının yürüyüşünü caddedeki evlerinden salladıkları Türk bayrağıyla protesto eden Türk vatandaşlarına taşlarla saldırdılar.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 02:48..
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Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

Türkiye, TSK'nın Afrin'de ÖSO ile birlikte terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gün geçtikçe hedefine ulaşırken, terör örgütü yandaşları, yuvalandıkları Avrupa ülkelerinde daha da azgınlaşıyor ve arsızlaşıyor.

TERÖRİST SEVİCİLERE "DEMOKRATİK TEPKİ"

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının düzenlediği yürüyüşü, Türk vatandaşı bir aile, evlerinin penceresinden salladıkları Türk bayraklarıyla protesto etti.

TÜRK BAYRAĞI SALLAYAN AİLEYE TAŞLI SALDIRI

Terör örgütü yandaşları, sözde demokratik haklarını kullandıkları yürüyüşe, demokratik tepkilerini zararsız bir şekilde gösteren aileye hakaretler savurdu. Gözü dönen öfkeli kalabalık, Alman polisinin cılız uyarılarına aldırış etmeden ailenin kaldığı binanın camlarını, Berlin'in göbeğinde nereden buldukları belli olmayan taşlarla kırdılar.

Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

"MEHMETÇİK AFRİN'DE ZATEN"

Whatsapp hattımıza gönderilen söz konusu görüntülerde, oturdukları dairenin camları taşlarla kırılan aileden bir kişi, terör örgütü yandaşlarının pervasızca hakaret ve sloganlarına "Mehmetçik Afrin'de zaten, yazık size" diyerek karşılık verdi.

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