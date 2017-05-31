Berlin'de saldırı planlayan bir Suriyeli yakalandı

Zanlının annesine gönderdiği elektronik mesajda bir saldırı hazırlığında olduğunu açıkça ifade ettiği belirtildi.

MÜLTECİ YURDUNDAN ALINDI

Zanlı reşit olmayan sığınmacıların barındığı Gerswalde bölgesindeki bir mülteci yurdunda gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Schröter, güvenlik birimlerinin zanlının saldırı hazırlığında olduğuna dönük istihbaratı diğer eyaletlerin istihbarat birimlerinden aldığını açıkladı.

2015'TE İLTİCA BAŞVURUSU YAPMIŞ

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, 17 yaşındaki zanlı 2015 yılında Almanya'ya sığınmacı olarak giriş yaptı. Bild gazetesinin haberinde iltica başvurusunda bulunan zanlının 2016 yılında Uckermark'taki yurda yerleştirildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir suça karışmadığı belirtilen zanlının sorgusunun sürdüğü kaydedildi.