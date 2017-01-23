Berlin'in yeni havalimanı bu sene de açılamıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımına 2006'da başlanan ve 2011'de açılması planlanan ancak açılışı defalarca ertelenen yeni havalimanının bu yıl da faaliyete geçemeyeceği bildirildi.

5. KEZ ERTELENDİ

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ve Berlin Brandenburg Havalimanı Başkanı Karsten Mühlenfeld, Berlin Brandenburg Havalimanının, bu yıl için planlanan açılışının 2017'ye yetişmeyeceğini açıkladı.

Son ertelemeyle havalimanının açılışı 5. kez ertelendi.

YENİDEN KABLO DÖŞENECEK

Şirket yönetimi, havalimanının yangın söndürme sisteminde sorun olduğu sonucuna vardı. Şirketten yapılan açıklamada, yangın durumunda bin 200 kapının çalışması için yeniden kablo döşenmesi gerektiği duyuruldu.

"2017 İÇİNDE AÇILMASI ÇOK RİSKLİ OLUR"

Mühlenfeld, havalimanının 2017 içinde açılmasının çok riskli olacağını belirtti. Belediye Başkanı Müller ise açılışın 2018 yılını geçmeyeceğini söyledi.

HAVALİMANI DAHA AÇILMADAN ZARAR ETMEYE BAŞLADI

Havalimanına şimdiye kadar 6,5 milyar avro harcandığı, havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay 17 milyon avro olduğu hesaplanıyor.

Havalimanının geleceğiyle ilgili bir sonraki toplantının 7 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

2011'DE AÇILMASI PLANLANIYORDU

Berlin'de bulunan Schönefeld ve Tegel havalimanlarının yerine açılması planlanan Berlin Brandenburg Havalimanının açılışı ilk önce 2011 olarak belirlenmişti.