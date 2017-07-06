Bermuda Üçgeni'nde yeni bir ada bulundu

Kuzey Carolina’daki Cape Point yakınlarında yeni bir adaya rastlandı. Bu adaya macera meraklısı turistler ve fotoğrafçılar akın ediyor.

HER YIL ORTALAMA DÖRT UÇAK VE YAT KAYBOLUYOR

Cape Point, 'Bermuda Şeytan Üçgeni' olarak biliniyor. Bu bölge Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, 500.000 kilometre genişliğinde yer alıyor. Florida ve Porto Riko’daki noktalarla tanımlanıyor. Burada her yıl ortalama dört uçak ve 20 yat Bermuda Üçgeni’nde kayboluyor.

"BÜYÜK ÇAPTA OLAYLAR YAŞIYORUZ"

‘National Geographic’e bir röportaj veren tarihçi Danny Couch, "Her 10-15 yıl da bir büyük çapta olaylar yaşıyoruz. Fakat bu seferki, hayatımda gördüğümün en büyüğüydü." diye konuştu.

ADA TEHLİKELİ

Yetkililer bu yeni ortaya çıkan adadan uzak durulması yönünde birleşiyor. North Carolina Beach Buggy Association’ın başkanı Bill Smith, The Sun’a yaptığı açıklamada, “1.5 metre uzunluğunda köpek balıkları ve kamyon kasası büyüklüğünde vatozlar geziniyor bölgede. Köpekbalıklarının ısırabileceğinden endişe ediyor olmakla birlikte, daha çok boğulma olaylarından endişe duyuyoruz.” dedi.