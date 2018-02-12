Bernard Henri Levy'e göre Türkiye etnik temizlik yapıyor

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesinde Fransız filozof olarak bilinen Bernard Henri-Lévy'in yazısına yer verildi.

"AFRİN'DE SUİKASTE VE İŞKENCEYE UĞRADILAR"

Levy, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Kürt savaşçıları saftı. Masumiyetlerinin bedeli olarak Afin'de işkence ve suikaste uğradılar." ifadelerini kullanırken, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da "Cehennem zebanisi" olarak niteleyip kin kustu.

"İSRAİL OLDUSU DÜNYANIN EN AHLAKLI ORDUSUDUR" DEMİŞTİ

Daha önce "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusu" sözleriyle öne çıkan Levy'in bugünkü yazısında ise kısaca şu ifadeler yer alıyor:

"KÜRT SAVAŞÇILAR SAFTI"

"Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de Kürtler, İslam Devleti’ne karşı Batı’nın en sarsılmaz müttefikleri oldular.

IŞİD’e karşı kesin zaferlerinin ardından Kürt savaşçıları, savundukları ve kardeşlerini gömdükleri bu topraklarda barış içinde yaşayabileceklerini düşünecek kadar saftı.

"MASUMİYETLERİNİN BEDELİNİ ÖDÜYORLAR"

Bu masumiyetlerinin bedeli olarak bu kez de Türkiye’ye sınır Suriye kenti Afrin’de sürüldüler, işkence ve suikaste uğradılar.

"ERDOĞAN CEHENNEM ZEBANİSİ"

İslamcı akının önünü kesen mühür olan Kürtler, bugün kendi ülkesini Batı’ya karşı bir şantaj haracı haline getirmiş Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan –o cehennem zebanisi- tarafından lanetlenmiş durumda.

"ETNİK TEMİZLİK"

Alaycı, cüretkar ve sanki el hareketi çeker gibi “Zeytin Dalı Harekatı” ile etnik temizlik yapan yeni sultanın topçu seslerine de Batı kulaklarını tıkamış durumda."