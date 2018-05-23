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Berrak Tüzünataç: Romantik olayım dedim

Berrak Tüzünataç, Puhu TV’deki ‘Dip’ dizisinde şifreli şiirler yazan bir dahiyi oynuyor.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 07:54..
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Berrak Tüzünataç: Romantik olayım dedim

Bu zamana kadar birbirinden farklı karakterlere hayat veren Berrak Tüzünataç, son iki bölümü yayınlanacak olan 'Dip’te dizinde rol alıyor.

"ÖZGE İLE VEDALAŞMAM GEREKLİYDİ"

Merakla izlenen dizide İlker Kaleli ve Neslihan Atagül’le birlikte başrolü paylaşan güzel oyuncu, "Özge’den sonra kendimi daha romantik bir resimde görmek istedim. Sanki Özge’yle de anca öyle vedalaşacak gibiydim.

"İLGİNÇ BİR KARAKTER"

Kendimin o tarafını kamera önünde çıkarmalıydım. Daha dişi, daha feminen, daha romantik bir figür görmeyi kendim için istedim. Dip’in hikayesini sevmemin yanı sıra Ekin’in de hikayedeki konumunu çok sevdim. Çok görmediğimiz ama aslında tamamen onun yüzünden ne yaşandıysa yaşanmış bir karakter. O yüzden ne yaşadığını merak ettiğimiz bir karakter” dedi.

Berrak Tüzünataç: Romantik olayım dedim

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