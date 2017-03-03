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Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara özenirdim

Oyuncu Berrak Tüzünataç, çocukluğuna dair açıklamalarda bulundu.

03.03.2017 - 12:37
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Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara özenirdim

"Ben aslında kapalı bir çocukluk geçirdim, öyle çok sokakta oynayabilen bir çocuk değildim." diyen Tüzünataç, şunları söyledi:

"İMRENİRDİM"

"Sokakta oynayan çocukları imrenerek izlerdim. Hatta anneme hep ‘Anne, Samet ne kadar mutlu bir çocuk’ dermişim. O ‘Neden yavrum?’ diye sorduğunda ise cevabım ‘Sokakta oynuyor’ olurmuş.

"OYUNCU OLMAM GERÇEKTEN ÇOK KOMİK"

Sonunda oyuncu olmam gerçekten komik. Tabii ki ailemin benimle ilgili hayali oyunculuk değildi, ama ben bu kararı verdikten sonra her şey farklı gelişti."

Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara özenirdim

Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara özenirdim

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