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Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var

4 büyükler arasında armasında Türk bayrağı olan tek takım Beşiktaş. Bunun, Türk Milli Takımı'nı temsil ettiği için verildiği söylense de, spor tarihçisi Vâlâ Somalı'nın başka bir iddiası var.

Özel Haber | 17.04.2018 - 13:50..
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Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var

Ensonhaber / Spor Tarihi

Türkiye'de pekçok takımın ambleminde ay-yıldız olsa da, aslında bu hak devlet tarafından sadece 3 takıma verilmiştir.

Karşıyaka, Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın bu hakka sahip olma nedenleri tamamen milli...

İLK ÖNCE KARŞIYAKA TAKTI

Bu ayrıcalığı ilk elde eden kulüp Karşıyaka olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında sporcularıyla birlikte milli mücadelede yer alan İzmir ekibine 1926 yılında bu hakkı vermiştir. Böylece Karşıyaka armasında Türk bayrağı taşıyan ilk spor kulübü olmuştur.

Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var

KASIMPAŞA'YA İSMET İNÖNÜ VERDİ

Kasımpaşa'nın hikayesi ise güreş şubesiyle alakalıdır.

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 6 Kasımpaşalı güreşçinin 1948 Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmesinden dolayı Kasımpaşa Kulübü'ne armasında Türk bayrağını taşıma ayrıcalığı vermiştir.

Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var

BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ İKİ FARKLI HİKAYE MEVCUT

Beşiktaş'ta ise iki farklı hikaye mevcut. Birincisi şöyle:

1952 yılında NATO'ya girme sürecindeki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azalması için dönemim Başbakanı Adnan Menderes'in de aracılığı ile iki taraf arasında bir "dostluk maçı" düzenlenir.

Ortada hali hazırda bir milli takım olmadığından bu görev Beşiktaş'a verilir ve Fenerbahçe ile Galatasaray'dan da 1'er oyuncunun katılımı ile Yunanistan karşısına çıkılır.

Maç 1-0 Yunanistan lehine biter ama bunun bir önemi yoktur elbette. Başbakan Adnan Menderes de bu verilen görevi layıkıyla yerine getirdiği için Beşiktaş'a "armasında ay-yıldız taşıma hakkı" verir.

Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var

SPOR TARİHÇİSİ VALA SOMALI: KURULAN İLK TÜRK KULÜBÜ OLDUĞU İÇİN

Ancak spor tarihçisi Vâlâ Somalı'ya göre bu hak Beşiktaş'a A Milli Takım'ı temsil ettiği için verilmedi.

Somalı, siyah-beyazlıların resmen kurulan ilk Türk kulübü olmasından dolayı armasında Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olduğunu söylüyor.

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var - İZLE

DİĞER KULÜPLER NASIL TAKABİLİYOR?

Karşıyaka, Kasımpaşa ve Beşiktaş dışında birçok kulüp armasında ay-yıldızı taşısa da bunlar devlet tarafından verilmedi.

Yani o dönemlerde tüm kulüpler isteğe göre logolarına Türk bayrağını koyamıyordu ancak değişen kuralın ardından yeni kurulan bazı Anadolu kulüpleri armalarına ay-yıldızı koymayı tercih etti.

O kulüplerden bazıları:

Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var

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