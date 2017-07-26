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Beşiktaş'ta apartmanda yangın

Etiler'de 4 katlı binanın giriş katında giysi kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

26.07.2017 - 04:23
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Yanarsu Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında iddiaya göre giysi kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta apartmanda yangın

APARTMANDA MAHSUR KALDILAR

Apartmanı kaplayan yoğun duman nedeniyle apartmandakiler dışarı çıkamayarak binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşan itfaiye erleri mahsur kalanları tek tek kurtararak aşağıya indirdi.

Beşiktaş'ta apartmanda yangın

YAŞLI KADINI İTFAİYE ERİ SIRTINDA TAŞIDI

Kurtarma çalışmaları sırasında mahsur kaldığı daireden çıkartılan ve yürümekte zorluk çeken 92 yaşındaki Saliha Çoşan'ı bir itfaiye eri sırtına alarak apartmandan tahliye etti. Kaldırıma oturtulan Çoşan'a bir süre oksijen tedavisi yapıldı.

Beşiktaş'ta apartmanda yangın

KEDİ İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yangının çıktığı dairenin sahibi Şevket Akıncı'nın 'Sepet' isimli kedisi de yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından daireden yarı baygın halde çıkartılan kediye ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve itfaiye erleri yaptı. Mahalle sakinleri tarafından su verilen Kediye daha sonra itfaiye erleri  oksijen vererek tedavi etmeye çalıştı. Bir süre oksijen verilen kedi daha sonra kafese konularak veteriner kliğine götürüldü.

Beşiktaş'ta apartmanda yangın

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Yangının çıktığı dairede oturan Şevket Akıncı, “Kurutma makinesinin motoru yandı, galiba o yüzden çıktı. Önce fark ettik, sesler gelmeye başladı. Sonra duman çıktı. Hafiften duman çoğalınca biz de itfaiyeyi aradık" ödedi.

"KAPIYI AÇTIĞIMDA YOĞUN DUMANLA KARŞILAŞTIM"

Apartmanda mahsur kalan Erdoğan Sel ise, "Biz arka odada yatıyorduk. Aşağıdan bağırdılar 'Çabuk dışarı çıkın' diye. Kapıyı açtığımda yoğun dumanla karşılaştım. Yardım istedik. Sağolsun itfaiye geldi bizi kurtardı giriş katta çıkmış yangın. Komşumun söylediğine göre kurutma makinesi patlamış bir anda alev almış her taraf" dedi.

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