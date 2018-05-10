taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.210
USD
4,2748
EURO
5,0733
ALTIN
180,28
PETR
77,7700

Beşiktaş'ta sürücülerin park kavgası: 1 yaralı

Beşiktaş'ta bir minibüs sürücüsü ile otobüs şoförü arasında "park" tartışması çıktı. Bıçakla geri dönen minibüs sürücüsü tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı.

DHA | 10.05.2018 - 10:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bir bankanın personelini almak için yola çıkan servis sürücüsü S.K., 4. Levent Akçam Caddesi üzerinde yol kenarına park edilmiş bir minibüsten dolayı daralan yoldan geçemedi.

Bir süre sonra park halindeki minibüsün şoförünün gelmesini bekleyen ve klakson çalan S.K. yaklaşık 20 dakika sonra gelen sürücü ile tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Tartışma sonrasında ekmek bıçağı ile dönen minibüs sürücüsü, S.K.'yı bacağından ve kolundan bıçakladı. Bıçağı atan saldırgan aracını da olay yerinde bırakıp kaçtı.

Beşiktaş'ta sürücülerin park kavgası: 1 yaralı

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kağıthane Devlet hastanesine kaldırdı. Saldırgan sürücünün olay yerinde bıraktığı minibüs polis çekicisi ile götürüldü.

"ARACI BİR BELEDİYE ARACIYDI"

Hastanede koluna ve bacağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen S.K., "Ben servis almak için gidiyordum. Minibüsün park ettiği yerden dönemedim. 20 dakika bekledim. 20 dakika sonra adam geldi. 'Burası park edilecek bir yer mi?' dedim. Bana küfür etti. Hem trafiği engelledi hem de küfürlü konuştu. Bana da küfürlü konuşunca dayanamadım, indim arabadan. 'Benim canımı sıkma' dedim. Onu ittim. Sonra koşup gitti, bıçak alıp geri geldi. Arabaya girdi. Küfürlü konuşunca ittim onu aşağıya. Yeniden geldi bıçak sallamaya çalıştı. Biraz engellemeye çalıştım. Bu sırada bıçağı bacağıma sapladı. Ben de bir yumruk attım aşağıya düştü. Sonra tekrar gelip kolumdan bıçakladı. Vatandaşlar koştu geldi araya girdiler. Bıçağı atıp kaçtı. Aracı bir belediye aracıydı." diye konuştu.

Beşiktaş'ta sürücülerin park kavgası: 1 yaralı

Soruşturma başlatan polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta sürücülerin park kavgası: 1 yaralı

Beşiktaş'ta sürücülerin park kavgası: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kamuda yaz dönemi uygulaması: Ceket kravat zorunluluğu yok
17 Eylül 2018 sabahına kadar devam edecek olan uygulama kapsamında erkek memurların kravat takma ve ceket giyme zorunluluğu da son buldu.
Ankara'da FETÖ okulu çalışanlarına gözaltı kararı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kapatılan bir özel okulunun çalışanlarına yönelik 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Mezarlıkta kenevir yetiştirdiler
Zehir tacirlerinin Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Boğaziçi köyü mezarlığını üretim alanı olarak kullandığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

132
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

193
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

127
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

78
Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

28
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

49
Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM