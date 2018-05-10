Beşiktaş'ta sürücülerin park kavgası: 1 yaralı

Bir bankanın personelini almak için yola çıkan servis sürücüsü S.K., 4. Levent Akçam Caddesi üzerinde yol kenarına park edilmiş bir minibüsten dolayı daralan yoldan geçemedi.

Bir süre sonra park halindeki minibüsün şoförünün gelmesini bekleyen ve klakson çalan S.K. yaklaşık 20 dakika sonra gelen sürücü ile tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Tartışma sonrasında ekmek bıçağı ile dönen minibüs sürücüsü, S.K.'yı bacağından ve kolundan bıçakladı. Bıçağı atan saldırgan aracını da olay yerinde bırakıp kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kağıthane Devlet hastanesine kaldırdı. Saldırgan sürücünün olay yerinde bıraktığı minibüs polis çekicisi ile götürüldü.

"ARACI BİR BELEDİYE ARACIYDI"

Hastanede koluna ve bacağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen S.K., "Ben servis almak için gidiyordum. Minibüsün park ettiği yerden dönemedim. 20 dakika bekledim. 20 dakika sonra adam geldi. 'Burası park edilecek bir yer mi?' dedim. Bana küfür etti. Hem trafiği engelledi hem de küfürlü konuştu. Bana da küfürlü konuşunca dayanamadım, indim arabadan. 'Benim canımı sıkma' dedim. Onu ittim. Sonra koşup gitti, bıçak alıp geri geldi. Arabaya girdi. Küfürlü konuşunca ittim onu aşağıya. Yeniden geldi bıçak sallamaya çalıştı. Biraz engellemeye çalıştım. Bu sırada bıçağı bacağıma sapladı. Ben de bir yumruk attım aşağıya düştü. Sonra tekrar gelip kolumdan bıçakladı. Vatandaşlar koştu geldi araya girdiler. Bıçağı atıp kaçtı. Aracı bir belediye aracıydı." diye konuştu.

Soruşturma başlatan polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.