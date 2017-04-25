Beşinci Airbus A400M ‘Atlas’ test uçuşunda

Testler ve onay sürecinin ardından ‘Atlas’ adı verilen uçağın önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

Avrupa’nın ortak nakliye uçağı projesine Türkiye 10 A400M siparişi ile hem tasarımcı hem de imalatçı olarak katılmıştı.

Uçağın ikinci kullanıcısı olan Türk Hava Kuvvetleri’ne dördüncü A400M, 10 Nisan’da İspanya’da teslim edilmiş ve uçarak Kayseri Erkilet’teki 12’nci Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı’na getirilmişti.

37 TON KARGO TAŞIYABİLİYOR

Toprak pistlere inip kalkabilen A400M, havada 780 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. 116 paraşütçü taşıyabilen uçağın menzili ise 9 bin 300 kilometre.