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Beslediği tavukları horoza dönüşen kadın

Kastamonu'da yaşayan Perihan Gürcan'ın horoza dönüştüğünü iddia ettiği tavuklar, veteriner hekimler tarafından incelendi.

İHA | 19.03.2018 - 07:58..
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Kastamonu’da emekli memur Perihan Gürcan, hobi olarak bahçesinde tavuk beslemeye başladı. Bir süre sonra tavuğun yumurtlamayı kestiğini fark eden Gürcan, tavuğun horoza dönüştüğünü iddia etti. Bunun üzerine Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden gelen öğretim görevlileri, tavuk üzerinde incelemelerde bulundu.

Beslediği tavukları horoza dönüşen kadın

"HER YERİ DEĞİŞTİ"

20-25 yıldır tavukçulukla uğraştığını ifade eden Perihan Gürcan, “Bu olay benim başıma üçüncü kez geliyor. Daha önceki senelerde de başıma geldi. Tüy dökümüne girdikten sonra bazı tavuklarım horoza dönüşmeye başladı. Son tavuğum da böyle oldu. Tüy dökümünden sonra siyah olan renk altın rengi gibi sarıya dönüşünce dikkatimi çekti. Ben, bu tavuğumu takip etmeye başladım. Böyle renkler değişti, horoza benzeyen tüyler çıkmaya başladı parlak parlak. Devamlı izlemeye devam ettim. Kuyruğu da değişmeye başladı. Her yeri değişti, diğer tavuklarım da böyle oldu. Bir süre sonra bunlar tam değiştikten sonra horoz gibi ötmeye başlıyorlar. Bazıları da ötemeden aniden ölüyor. Yaşamıyorlar yani uzun süre, bu değişime dayanamıyorlar, uzun süre yaşayamıyorlar.” dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ HOROZU TAVUK OLDU

Bu olayın başına üçüncü kez geldiğini söyleyerek olayın araştırılmasını istediğini belirten Gürcan, “Benimde çok ilgimi çekti. Hep neden böyle olduğunun araştırılmasını istedim. Konuyu gazeteci arkadaşlarımıza ilettim, onlar da sağ olsun ilgili hocalarla geldiler. Bundan sonra tavuklarım incelenecek ve çözümü için de bir şeyler yapacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.

Beslediği tavukları horoza dönüşen kadın

“SADECE CİNSİYET KARAKTERLERİNİN HOROZA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖZLEMLEDİK”

Horoza dönüşen tavukta sadece cinsiyet karakterinin horoza dönüştüğünü gözlemlediklerini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hitit ise, “Kastamonu’da karşılaştığımız cinsiyet dönüşümü vakası meydana gelmiştir. Özellikle bunun bir tavukta meydana gelmesi halk arasında değişik tepkilere neden olmuştur ama tabii ki bildiğimiz üzere bu tür vakalar nadir görünmektedir ve sıklığı da çok düşüktür. Bundan dolayı yetiştiriciler, özellikle küçük tavuk yetiştiricileri bu durumu çok değişik tepkiler vererek karşılamaktadır. Ancak burada baktığımızda bizim karşılaştığımız tavukta da sadece cinsiyet karakterlerinin horoza dönüştüğünü gözlemlemekteyiz. Baktığımızda ibiğin daha büyük, sakalının gelişmeye başladığı, mahmuzların gelişmeye başladığını görmüş bulunmaktayız. Ancak biz bunlara baktığımız tam bir patolojik bir bulgu vakası olarak yetiştiricinin bize tavuğu temin etmediğinden dolayı bu tür bir bulguyu incelememiz zor oldu. Yetiştiricilik açısından bazen bunlar ticari olarak yapılabilmektedir. Bir tavuğun erkeğe dönüştürülmesi ya da toprakta kalan testissi kalıntısı, testosteron içerikli gıdalar, bu tür tavuğun horoza dönüşümüne neden olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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