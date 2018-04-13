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Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

Miraç Kandili'nin dualarla, Kur'an'larla idrak edildiği bir yer de Beştepe Külliyesi Millet Camii oldu.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 22:45..
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Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

Bugün 3 Aylar'ın ikincisi Recep Ayı'nın 27. günü olan Miraç Kandili.

BEŞTEPE KÜLLİYESİ'NDE ÖZEL PROGRAM

Yurdun dört bir tarafındaki camilerde Miraç Kandili özel programlarla geçirilirken Cumhurbaşkanlığı'nın da bulunduğu Beştepe Külliyesi'ndeki Millet Camii'inde de özel program vardı.

Millet Camii'inde ünlü hafızlar Kur'an-ı Kerim okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Diyanet İlahi Korosu ilahiler okudu.

Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua VİDEO

ORDUMUZ VE POLİSİMİZ İÇİN DUA

Külliye'deki programın hocası, "Kimsesizlerin kimi, gariplerin ve mültecilerin sığınağı olan cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü kazadan, beladan, terörden, düşmanların ve hainlerin şerrinden koru ve muhafaza eyle Yarabbi.  Huzurumuzu bozmaya çalışanlara, hainlere fırsat verme Yarabbi. Allah'ım, kutsal değerlerimiz için mücadele eden inançlı ordumuzu, polisimizi, güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eyle Yarabbi." şeklinde dua etti.

Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı VİDEO

Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

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