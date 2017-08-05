Beton duvarla bölünen Suriye sınırında merdiven yöntemi

Son dönemde göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda Hatay'daki güvenlik güçleri önemli adımlar atarken, bu durum göçmen kaçakçılarını önlemeye yetmedi.

KAPALI KASA KAMYONETTE YAKALANDILAR

Altınözü İlçesi'ne bağlı Hacıpaşa, Sivrikavak, Sarıbük gibi birçok mahallede, sınırı kaçak yollarla geçen Suriyeliler kapalı kasa kamyonetlerle Altınözü ve Antakya'ya ulaşmaya çalışıyor.

Bu durumun son örneği önceki gün Altınözü İlçesi'ne bağlı Yolağzı Mahallesi'nde ortaya çıktı. Sınırdan yurda kaçak yollarla giren Suriyelileri alan 31 ZM 120 plakalı kapalı kasa kamyonet, sınır birliğinde görevli askerlerin dikkatini çekti.

Merdivenle sınırı geçen Suriyeliler yakalandı VİDEO



11 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

'Dur' ihtarına sürücüsünün uymadığı kamyoneti takip eden jandarma ekipleri, Yolağzı Mahallesi'nde 31 PB 028 plakalı otomobile çarpan araçta inceleme yaptı. Kamyonetin kapalı kasası açıldığında, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Suriyeli ile karşılaşıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Askerler kamyonetin kaçan sürücüsünü yakalayıp gözaltına alırken, kamyonetin kasasında bulunan Suriyeliler de gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AYNI GÜN 4 SURİYELİ DAHA YAKALANDI

Aynı gün içinde ikinci göçmen kaçakçılığı olayı askerlerin dikkati sayesinde yine Yolağzı Mahallesi'nde son buldu. Bu operasyonda da 4 Suriyeli yakalandı.

Suriyeliler, Suriye kara sınırının başladığı Yayladağı İlçesi'nden başlayıp, Altınözü, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa İlçelerindeki sınır boyunca devam eden beton duvarları merdivenle aştıklarını itiraf etti.

HENÜZ JİLETLİ TEL ÇEKİLMEDİ

Hatay sınırlarında tamamlanmak üzere olan beton duvar çalışmasında 2 metre genişlik ve 3 metre yüksekliğe sahip 7 tonluk beton bloklar kullanılıyor.

Beton blokların yerleştirme işlemleri tamamlandığında ise duvarların üzerine jiletli teller ve kameralarla ek önlemler alınacak. Hatay sınırında birçok bölgede beton duvar çalışması tamamlanmasına rağmen bazı bölgelere henüz jiletli teller çekilmedi.

5 CANLI BOMBA ALTINÖZÜ'NDEN ÜLKEYE GİRMİŞTİ

Geçen 23 Haziran'da Altınözü İlçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesi 5 canlı bomba da, Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda Altınözü-Antakya karayolu Kuruyer Mevki'inde yakalanmıştı.

Canlı bombaların 2'sinin üzerinde patlamaya hazır canlı bomba kemerleri bulunmuştu. Aynı dönemde Yayladağı sınırından ülkeye giriş yapan bir canlı bomba da yakalanmış ve tüm canlı bombalar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.