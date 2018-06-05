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Betül'ün kendisi küçük, başarısı büyük

3. sınıf öğrencisi Betül'ün yazdığı kitabın basımı tamamlandı. Betül imzalı kitaplarını, basımda emeği geçen protokol üyelerine hediye etti.

İHA | 05.06.2018 - 14:18..
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Balıkesir Havran'da 3. sınıf öğrencisi Betül Kahya, Seyitonbaşı İlkokulu'nda öğrenim görürken okul müdürü Kazım Kaya ve sınıf öğretmeni Bedri Şahin’in yönlendirmesiyle yazdığı hikayeleri kitap haline getirmek istedi. Kitabının basımı geçtiğimiz günlerde bitti.

Betül'ün kendisi küçük, başarısı büyük

İMZALI KİTABINI HEDİYE ETTİ

Küçük Betül, okul müdürü ve sınıf öğretmeniyle birlikte önce Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’nu daha sonraysa Havran Kaymakamı Şeref Aydın’ı makamlarında ziyaret etti. Söbükoğlu ve Aydın'a imzalı kitabını hediye etti.

Betül'ün kendisi küçük, başarısı büyük

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kahya, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne ve Havran Kaymakamı'na önce kitabın yazım aşaması hakkından bilgi verdi daha sonra da hayalini gerçekleştirip kitabının basımına yardım ettikleri için teşekkür etti.  

Betül'ün kendisi küçük, başarısı büyük



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