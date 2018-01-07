Beyan Yayınları'ndan raflarda yerini alan kitaplar

Yeni yıla girmemizle birlikte yayınevleri de yeni kitaplarını yayımlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde okuyucuların beğenisine sunduğu dört yeni kitapla, kitapseverleri selamlayan Beyan Yayınları'ndan herkesin mutlaka okuması gereken kitaplar...

Abdurahman Arslan'nın Yeni Politik Kültürün Dünyasında, Atasoy Müftüoğlu kaleminden Evrensel Ufkun İmkanları, Umut ve Sorumluluk kitaplarının yanı sıra Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın İslam Genel Bir Bakış adlı eserler raflarda yerini aldı.

ABDURAHMAN ARSLAN - YENİ POLİTİK KÜLTÜRÜN DÜNYASINDA

Abdurrahman Arslan, "Yeni Politik Kültürün Dünyasında" kitabında belli başlı odaklar üzerinden günümüz siyasal tartışmalarına yönelik bir kritik bakış ortaya koymakta.

BİLİM DÜNYASINDA METİNLER

Bilinen dünyanın gözümüzün önünde başka bir şeye dönüşme sürecini irdeleyen bu metinler, çağdaş siyasi düşüncedeki anahtar terimleri anlamanın ve tartışmayı daha ileri detaylara açmanın yolunu açıyor.

Yazar: Abdurahman Arslan

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Düşünce

Syf: 224

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İdefix

ATASOY MÜFTÜOĞLU - EVRENSEL UFKUN İMKANLARI

"Evrensel Ufkun İmkânları", Atasoy Müftüoğlu’nun siyasî alan, hayat, edebiyat, İslâmî uyanış, öncüler, okuma, vakit ve kültür konularında verdiği söyleşilerin önemli bir kısmını bir araya getiriyor.

Yazar, sorular karşısında bazen düşüncelerini açıyor, bazen de üzerine doğrudan yazmadığı konular hakkında görüşlerini açıklıyor.

Yazar: Atasoy Müftüoğlu

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Söyleşi, deneme

Syf: 316

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D&R

ATASOY MÜFTÜOĞLU - UMUT VE SORUMLULUK

"Umut ve Sorumluluk", siyasî ve kültürel meselelere titizlikle eğilen Atasoy Müftüoğlu’nun eleştirel merakını diri tutmasının yanında eleştirel mesafesini korumasının hâsılası olan söyleşileri içeriyor.

Yazar: Atasoy Müftüoğlu

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Söyleşi

Syf: 364

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D&R

MUHAMMED HAMİDULLAH - İSLAM GENEL BİR BAKIŞ

Yazar Muhammed Hamidullah'tan İslam ve diğer dinler üzerine genel bir değerlendirme...

Yazar: Abdurahman Hamidullah

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Düşünce

Syf: 160

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]