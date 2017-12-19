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Beyaz değil tam buğday unu tercih edin

Tam buğday unundan yapılan ürünlerin yüksek lif içeriğiyle sindirimi ve emilimi yavaşlattığı, kan şekerinin hızla yükselmesini engellediği ortaya çıktı.

İHA | 19.12.2017 - 17:14..
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Tam buğday unundan yapılan ürünlerin yüksek lif içeriğiyle sindirimi ve emilimi yavaşlattığını, kan şekerinin hızla yükselmesini engellediğini belirten Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Hilal Bahadır; vitamin, mineral ve diğer besin öğeleri açısından tam buğday ununun beyaz ekmeğe göre çok daha zengin olduğunu söyledi.

Beyaz değil tam buğday unu tercih edin

LİF BAKIMINDAN ZENGİN

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Hilal Bahadır, “Bir buğday tanesi, 3 kısımdan oluşmaktadır. Kepek, buğdayın dış kabuğudur. Buğdayın yüzde 15’lik kısmını oluşturur. Lif bakımından zengindir. Endosperm, buğdayın yüzde 82,5’luk kısmını oluşturur. Karbonhidratlar bakımından zengindir. Ruşeym ise, buğdayın çekirdek kısmıdır ve ağırlık olarak yüzde 2,5’luk kısmını oluşturur. B1, B6, B9 (folik asit) vitaminleri ve lif bakımından zengindir. Ruşeymde birçok aminoasit, vitamin, mineral, omega 3 ve omega 9 yağ asitleri bulunur.” dedi.

Beyaz değil tam buğday unu tercih edin

VÜCUTTA YAĞA DÖNÜŞÜYOR

Sofralarda yarım asırdan fazladır yerleşmiş olan beyaz ekmek ve beyaz unlu mamullerin buğdayın sadece endosperm kısmından üretildiğini, bununda kepek ve ruşeymdeki birçok besin öğesinin kaybolması anlamına geldiğini anlatan Bahadır, neredeyse hiç lif içermeyen beyaz ekmeğin kan şekerinin hızlı yükselmesine, insülin direncinin artmasına ve fazla şekerin vücutta yağa dönüşmesine sebep olduğunu dile getirdi. Tam buğday unundan yapılan ürünlerin ise yüksek lif içeriğiyle sindirimi ve emilimi yavaşlattığını kaydeden Dyt. Bahadır, “Bu ürünler kan şekerinin hızla yükselmesine engel olur, ayrıca vitamin, mineral ve diğer besin öğeleri açısından beyaz ekmeğe göre çok daha zengindir” diye konuştu.

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