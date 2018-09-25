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Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Suriye'de sivil ölümleri her geçen gün artarken, İngiltere yardım ekibini geri çekiyor.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 04:03..
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Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

İngiltere'nin Suriye'de görev yapan Beyaz Miğferler'ini bölgeden tahliye edileceği ortaya çıktı. Beyaz Miğerferler'in tehlike altında olduğunu iddia eden İngiltere, ekipleri aileleriyle birlikte geri çağırdı.

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

TAHLİYE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Rus basını yapılan açıklamada, "Risk altındaki şahısların tahliye programına uygun olarak İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kalkınma Bakanlığı ve İskân Bakanlığı ile ortaklaşa, (Beyaz Miğferlerüyelerinin) ailelerin (İngiltere'ye) tahliyesi üzerinde çalışıyor" sözlerine yer verildiğini yazdı.

Dokümanda, İngiltere İçişleri ve Dışişleri bakanlarının sözlerine de yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Beyaz Miğferler, günümüzün kahramanlarıdır. Onlara, cesaretleri ve insanları kurtardıkları için saygı duyuluyor. Onlar, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İlk Beyaz Miğferler'in İngiltere'ye taşınacağından memnuniyet duyuyoruz" diye açıkladı.

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

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