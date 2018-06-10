Beyaz Saray: Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı

Trump'ın G-7 zirvesi bildirgesine imza atmamasına değinen Kudlow da Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu suçladı. Kudlow, kendilerini yanılttığını ifade etti.

TRUDEAU ELEŞTİRDİ ABD SERTLEŞTİ

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.