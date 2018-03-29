Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gitmesi hakkında, "Baskılar işe yaramış" açıklaması yaptı. Kuzey Kore'den gelen Trump ile görüşme talebi için de konuşan Sanders, ilişkilerin daha ileriye taşınmasını istediklerini söyledi.

"GÖRÜŞME EN YAKIN ZAMANDA OLMALI"

Günlük basın toplantısında Kuzey Kore ile ilgili soruları yanıtlayan Sanders, "İhtiyatlı bir iyimserliğimiz var" ifadelerini kullandı.

Sanders, "İhtiyatlı bir iyimserliğimiz var ancak (Şi ile Kim arasında yapılan) dünkü görüşme, Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı yaklaşımının işe yaradığını ispatlayan iyi bir gösterge. Onu (Kim'i) Kuzey Kore'nin lideri olduktan sonra ilk kez ülkesi dışında gördünüz. (Trump ile Kim arasındaki) Görüşme ufukta belirirken, bu süreci daha ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasında mayıs ayında yapılacağı belirtilen görüşmeye ilişkin ise "Bu, küresel çapta önemi olan bir şey ve bunun olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde yapılmış olmasından emin olmak istiyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kuzey Koreliler bu öneriyi yaptı, biz de kabul ettik." yorumunu yaptı.

TRUMP GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Kim ve Şi'nin görüşmesi hakkında tweet atan ABD Başkanı Trump, "Dün gece Şi Cinping’den Kim Jong-un ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Kim’in benimle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten mesaj aldım. Bu arada, ne yazık ki, azami yaptırımlar ve baskı ne olursa olsun sürdürülmeli. Artık Kim Jong-un’un halkı için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum” dedi.