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Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi olacak

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - ABD anlaşmazlığında Beyaz Saray Trump ve Putin'in görüşmesinin iptal edilmeyeceğini açıkladı.

AA | 07.04.2018 - 02:35..
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Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi olacak

Beyaz Saray, Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Trump ile yapacağı görüşmelerde bir aksilik beklenmediğini açıkladı. Sözcü Sarah Sanders, Rusya ile ABD'nin arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı görüşmenin iptal edilmeyeceğini belirtti.

"RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ"

Bugün basın karşısına geçen Beyaz Saray Sözcüsü Sanders "Yeni yaptırım kararı görüşmenin iptali anlamına geliyor mu?' sorusuna "Hayır, kesinlikle değil. Başkanın da dediği gibi, Rusya'yla iyi ilişkiler istiyoruz ama bu, Rusların bazı eylemlerinde değişikliğe gidip gitmeyeceğine bağlı. Bu değişikliklerin hayata geçirildiğini görmediğimiz sürece Başkan, Rusya'ya yönelik sert tutumunu sürdürecek. Vladimir Putin ile bu görüşmenin gerçekleşmesi için gereken her şey üzerindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi olacak


TRUMP KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 10 Nisan'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, ayrıca ortak güvenlik ve ekonomi temelli önceliklerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı belirtildi.

Son olarak Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen ve Ortadoğu politikaları anlamında Riyad ile kayda değer bir yakınlaşma içinde olan Trump'ın, Katar Emiri ile yapacağı görüşmelerin hem Körfez politikalarını hem de Suriye konusundaki gelişmeleri etkileyebileceği kaydediliyor.


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