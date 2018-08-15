Beyaz Saray: Vergi kararı yanlış bir adım

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'nin ABD ürünlerine uyguladığı ek vergiler ve Rahip Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BRUNSON SERBEST KALSA BİLE VERGİLER İNDİRİLMEYECEK"

Sanders, "Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım. Erdoğan ve Türkiye, Rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek. Brunson serbest bırakılırsa yaptırımlar kaldırılabilir." dedi.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırılmıştı.

Yapılan düzenleme ile kuruyemiş ürünlerine yüzde 20, prince yüzde 50'ye, alkol oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140, tütün ürünlerine yüzde 60 ve binek otomobillere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.

İthalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar: