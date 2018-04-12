Beyaz Saray'da güvenlik konseyi toplantısı sona erdi

Suriye'de yaşanan olayların ardından ABD'de yapılan ulusal güvenlik toplantısı sona erdi. Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, İngiltere, ABD, Suriye, Rusya ve Fransa gibi ülkeleri savaşın eşiğine getiren kriz ele alındı.

"TRUMP MAY VE MACRON İLE GÖRÜŞECEK"

Beyaz Saray toplantının ardından, "Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye konusunda nihai bir karara varılamadı" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında; "Trump yönetimi istihbarat bilgilerini değerlendirip müttefiklerle görüşmeye devam ediyor. Trump, Fransa ve İngiltere liderleri ile telefonda görüşecek." ifadelerine yer verildi.