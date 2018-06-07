taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5513
EURO
5,3759
ALTIN
189,98
PETR
75,9100

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

Trump'ın kendilerini iftara davet etmemesini protesto eden grup Beyaz Saray'ın önünde alternatif iftar programı düzenledi.

AA | 07.06.2018 - 08:35..
  1. Haberler
  2. Gündem

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ilk kez düzenlediği ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Amerikalı bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

ALTERNATİF İFTAR PROGRAMI

Hem Trump'ın İslamofobik söylemlerini hem de iftara davet edilmemelerini protesto eden grup, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta "alternatif" bir iftar programı gerçekleştirdi.

İftar vaktinin girmesiyle önce cemaatle akşam namazını kılan 150 kadar Amerikalı Müslüman, ardından hep birlikte iftarlarını açtı.

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

324
Kandil'den kaçış başladı

Kandil'den kaçış başladı

82
ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

55
Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

219
Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

102
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM