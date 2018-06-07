Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ilk kez düzenlediği ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Amerikalı bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

ALTERNATİF İFTAR PROGRAMI

Hem Trump'ın İslamofobik söylemlerini hem de iftara davet edilmemelerini protesto eden grup, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta "alternatif" bir iftar programı gerçekleştirdi.

İftar vaktinin girmesiyle önce cemaatle akşam namazını kılan 150 kadar Amerikalı Müslüman, ardından hep birlikte iftarlarını açtı.