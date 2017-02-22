Beyaz Saray'dan yeni göçmen düzenlemesi

Trump yönetiminin son hazırlıklarını yaptığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bilgi notlarıyla ilk kez bugün kamuoyuna detayları yansıyan çalışmanın önceliğinin "kamu ve sınır güvenliği" olduğunu savunan Spicer, yeni düzenleme ile ülkede yasal olarak bulunma hakkı olmayan kişilerin göz önüne alındığını belirtti.

SUÇA BULAŞMIŞ OLANLAR GÖNDERİLECEK

Sayılarının 12 ila 13 milyonu bulduğu kaydedilen yasa dışı göçmenler arasında öncelikle suça bulaşmış kişilerin tespit edilip gönderileceğini açıklayan Spicer, "Kamuya tehdit teşkil eden kişiler doğal olarak öncelikle ele alınacak" değerlendirmesinde bulundu.

5 BİN İLAVE KİŞİ GÖREVLEDİRİLECEK

Bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için 5 bin civarında ilave görevlinin ayarlanması gerektiğine işaret eden Spicer, gerekli tüm hazırlıkların İç Güvenlik Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla koordinasyon halinde yürütüldüğünü ifade etti.

OBAMA DÖNEMİ POLİTİKASI TERK EDİLİYOR

Öte yandan, konuyla ilgili iki bilgi notu kamuoyuna yansıyan İç Güvenlik Bakanlığı'nın yasa dışı göçmenlerle ilgili çalışmaları ilk kez açıklanmış oldu.

Buna göre önceki Başkan Barack Obama dönemindeki yasa dışı göçmenlerle ilgili "gevşek" politikanın yerini daha katı kuralları olan bir politikanın alması bekleniyor. Örneğin Obama döneminde ABD sınırları içinde son iki hafta bulunduğunu ispatlayan (çoğunluğu Orta Amerika kökenli) yasa dışı göçmenler ülkede kalabiliyorken, yeni planda son 2 yıl düzenli olarak ülke sınırları içinde kalmış olma şartının aranacağı bildirildi.

ABD'ye yasa dışı olarak getirilmiş çocukların bu kapsamın dışında tutulacağı, ancak onları getiren kişilerin (ebeveynleri bile olsa) yasal cezalarla karşılaşacakları kaydedildi.