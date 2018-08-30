Beyaz Saray'ın tartışma yaratan stajyer fotoğrafı

ABD'de sıklıkla 'ırkçılıkla' eleştirilen ve bu yönde çok sayıda söyleme imza atan Başkan Donald Trump, bu kez Beyaz Saray stajyerleriyle çektirdiği fotoğrafla gündemde. ABD Başkanı Donald Trump ve 2018 stajyerlerinin Beyaz Saray önünde çektirdiği fotoğrafta sadece birkaç siyah öğrencinin olduğu görülüyor.

ÖZELLİKLE SEÇİLEN BEYAZ ÖĞRENCİLER

​​Beyaz Saray önünde 2018 stajyerleriyle çekilen fotoğrafta çok az sayıda siyah öğrencinin yer alması eleştirilerin odak noktasını oluştururken, ayrıca, Trump'ın kabinesi de 'Reagan döneminden bu yana en beyaz ve erkek ağırlıklı kabile olmakla' eleştirildi.

YALNIZCA TRUMP DEĞİL

Irkçılık eleştirilerine konu olan isim ise yalnızca Trump değil. Beyaz Saray Sözcüsü Paul Ryan'ın 2016 yılında paylaştığı fotoğraf da ağırlıklı olarak beyaz Amerikalıların bulunmasından ötürü eleştirilmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Twitter'da paylaştığı fotoğraf da 'tek renkli' olmasından ötürü tepki çekmişti.

SİYAHİ ÖĞRENCİ KOVULDU

Öte yandan, bu ayın başlarında, ABC'nin 'This Week' (Bu Hafta) programından Jonathan Karl'ın sorularını yanıtlayan Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, kendisine Trump'ın Beyaz Saray ekibindeki en üst düzey siyah çalışanın kim olduğunun sorulması üzerine, Omarosa Manigault-Newman'ın adını verdi. Ancak Manigault-Newman, geçen aralık ayında kovulmuştu.



