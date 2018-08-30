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Beyaz Saray'ın tartışma yaratan stajyer fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Beyaz Saray'da görev yapan stajyerlerle başkanlık konutu önünde çekildiği fotoğrafta yalnızca birkaç tane siyah öğrenci bulunması tartışma yarattı.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 14:02..
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ABD'de sıklıkla 'ırkçılıkla' eleştirilen ve bu yönde çok sayıda söyleme imza atan Başkan Donald Trump, bu kez Beyaz Saray stajyerleriyle çektirdiği fotoğrafla gündemde. ABD Başkanı Donald Trump ve 2018 stajyerlerinin Beyaz Saray önünde çektirdiği fotoğrafta sadece birkaç siyah öğrencinin olduğu görülüyor.

Beyaz Saray'ın tartışma yaratan stajyer fotoğrafı

ÖZELLİKLE SEÇİLEN BEYAZ ÖĞRENCİLER

​​Beyaz Saray önünde 2018 stajyerleriyle çekilen fotoğrafta çok az sayıda siyah öğrencinin yer alması eleştirilerin odak noktasını oluştururken, ayrıca, Trump'ın kabinesi de 'Reagan döneminden bu yana en beyaz ve erkek ağırlıklı kabile olmakla' eleştirildi.

Beyaz Saray'ın tartışma yaratan stajyer fotoğrafı

YALNIZCA TRUMP DEĞİL

Irkçılık eleştirilerine konu olan isim ise yalnızca Trump değil. Beyaz Saray Sözcüsü Paul Ryan'ın 2016 yılında paylaştığı fotoğraf da ağırlıklı olarak beyaz Amerikalıların bulunmasından ötürü eleştirilmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Twitter'da paylaştığı fotoğraf da 'tek renkli' olmasından ötürü tepki çekmişti.

Beyaz Saray'ın tartışma yaratan stajyer fotoğrafı

SİYAHİ ÖĞRENCİ KOVULDU

Öte yandan, bu ayın başlarında, ABC'nin 'This Week' (Bu Hafta) programından Jonathan Karl'ın sorularını yanıtlayan Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, kendisine Trump'ın Beyaz Saray ekibindeki en üst düzey siyah çalışanın kim olduğunun sorulması üzerine, Omarosa Manigault-Newman'ın adını verdi. Ancak Manigault-Newman, geçen aralık ayında kovulmuştu.

 



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