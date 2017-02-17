Beyin felçli çocuğun mamaları iş makinesiyle ulaştırıldı

Hizan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 40 kilometre uzaklıktaki Karbastı köyünün Yamaç mezrasında "Serebral Palsi" hastası Berşan Tuz'un beslenmesi için hazırlanan mamanın tükenmesi üzerine ailesi durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

MAMALAR İŞ MAKİNESİNE YÜKLENDİ

Yolun kapalı olması nedeniyle temin edilemeyen gıda nedeniyle sıkıntı yaşayan Berşan için ekipler seferber oldu. Ekipler tarafından ilçeden temin edilen, çocuğun 2 aylık beslenmesini karşılayacak 240 mama paketinin yüklendiği iş makinesi mezraya doğru harekete geçti.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Karla kaplı yolları aşıp, çığ tehlikesine rağmen 5 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından mezraya ulaşan ekipler, köylüler tarafından karşılandı. İş makinesindeki mama paketlerini eve taşıyan Tuz ailesi, ekiplere teşekkür etti.

Anne Zahide Tuz'un hazırladığı mama, vakit kaybedilmeden beslenme sıkıntısı çeken çocuğun burnuna bağlanan hortuma enjekte edildi.

"İKİ GÜN MAMA ALAMADIK"

Baba Safter Tuz, oğlunun geçirdiği havale sonucu felçli duruma düştüğünü anlattı.

Evladını ilçedeki kontrollerinin ardından tedavi için belli aralıklarla İstanbul'a götürdüklerini anlatan baba Tuz, "Oğlumu midesine bağlanan hortumla besliyoruz. Köyümüzün yolu ulaşıma kapandığı için iki gündür mama alamadık. Durumu ekiplere bildirdik. Sağ olsunlar yolları açıp bize eczaneden mamaları getirdiler." dedi.

Baba Tuz, işsiz olduğunu oğlunun tedavisi konusunda zorlandığını sözlerine ekledi.

Anne Zahide Tuz da eczaneden sipariş ettikleri mamayı yollar kapandığı için alamadıklarını ifade ederek, oğlunun yardımına koşan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

"ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN YOLA ÇIKTIK"

İş makinesi operatörü Suat Çetin de kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilçeye bağlı köy yollarının kapandığını belirtti.

Durumu acil olan hastalara yetişmek için zorlu bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Çetin, şöyle dedi: "İşten şantiyeye döndüğümde şefimiz bana köydeki hastaya mama götürmem gerektiğini söyledi. Başta biraz şaşırdım ama durumu anlayınca da hemen eczaneden mama temin ettim. Ardından da çığ tehlikesine rağmen yola çıktık. Zorlu bir çalışmanın ardından hasta çocuğumuza mamasını yetiştirdik. Çok yorulduk ve büyük tehlikeler atlattık ama mamaları çocuğa yetiştirince bütün yorgunluğum geçti."





"DIŞARIDAN BESLENEMEDİĞİ İÇİN MAMAYLA BESLENİYOR"

Aile hekimi Dr. Bernas Baran da 8 yaşındaki "Serebral Palsi" hastası Tuz'da doğuştan kalıtsal kas bozukluğunun da bulunduğunu ifade ederek, "Dışarıdan beslenemediği için ancak bu şekilde verilebiliyor. Mama önce kutusunda iyi karıştırıldıktan sonra bir bardağın içine konuluyor. Şırınga ile burnundan midesine indirilen hortumla maması veriliyor. Kas rahatsızlığı da bulunan çocuk aynı zamanda ihtiyaçlarını da gideremiyor." diye konuştu.