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Beyin travmaları demansa neden oluyor

Motosiklet ve araba kazaları gibi nedenlerden dolayı beyin travması geçenler, bunamayı erken bir yaşa taşıyor.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 15:41..
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Beyin travmaları demansa neden oluyor

Danimarka'da 36 yaş ve üzerindeki 2,8 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlar elde edildi.

Beyin travmaları demansa neden oluyor

BUNAMA İLE KARŞILAŞILIYOR

Araştırmalar sonucu beyin travması yaşayanların dementia (bunama veya Alzheimer) riski ile karşı karşıya olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bilim insanları 20'li yaşlarındaki kişilerin yüzde 63 bu rahatsızlığa daha kolay yakalanabileceğini de açıkladı.

Beyin travmaları demansa neden oluyor

30'LU YAŞLARDA RİSK YÜZDE 35

30'lu yaşlarında beyin travması geçiren kişilerin yüzde 35'i, 50 yaşında travma geçirenlerin ise yüzde 2'si bu hastalıkla karşılaşabilir. Ayrıca bu tarz travmaların önümüzde 20 yıl içerisinde artması öngörülüyor.

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