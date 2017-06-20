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Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı

Beykoz'da iftar öncesi pide kuyruğunda bekleyen bir şahıs tartıştığı fırın çalışanı iki kişiyi silahla yaraladı.

20.06.2017 - 23:27
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Çiğdem Mahallesi Karagözsırtı mevkisinde cadde üzerindeki ekmek fırınında iftar öncesi pide kuyruğunda bekleyen B.B. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle Sezai ve Fatih Çelen kardeşlerle tartıştı.

FIRIN ÇALIŞANLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sonrası B.B., silahla fırın çalışanı iki kardeşe kurşun yağdırdı. 
Sezai Çelen'i bacağından, Fatih Çelen'i ise kasığından vuran B.B. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılırken, Fatih Çelen'in durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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