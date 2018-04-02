Beykoz'daki lüks araçlı magandalar serbest bırakıldı

Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi'nde 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla drift adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor.

YOLU KAPADILAR

Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

PARA CEZASI KESİLDİ, SERBEST BIRAKILDILAR

Tehlikeli gösteri sonrası polis kameralara yansıyan araçların sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Şube Sivil Trafik Amirliği ekipleri, 34 YL 6801, 34 KY 812 ve 34 BU 222 plakalı araçların sürücüleri adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı. E.K., C.O. ve M.B. adlı 940'ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu.

Beykoz'daki lüks araçlı magandalar VİDEO

Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3 sürücü serbest bırakıldı. Ancak sürücülere TCK 'nın 179/2 maddesinin uygulandığı öğrenildi. Buna göre 3 sürücü, dava açılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.