Beykoz'daki taciz olayı kamerada

Beykoz'da sokak ortasındaki taciz kameralarca saniye saniye kaydedildi. İddiaya göre, bir şahıs genç kızı takip etmeye başladı.

Genç kızı takip edip sokak ortasında taciz etti İZLE



GENÇ KIZA SALDIRDI

Görünmemek için caddede park halinde olan arabaların arkasına saklanarak ilerleyen tacizci şahıs ıssız bir sokağa geldiğinde genç kıza saldırdı. Sokak ortasında genç kızı taciz eden zanlı, kızın çığlık atması üzerine korkarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tacizci genç kızı takip ediyor. Tacizcinin takip sırasında görünmemek için park halindeki araçların arkasına saklandığı görülüyor.

KIZIN YAKINLARI TACİZCİNİN YAKALANMASINI İSTİYOR

Bir süre genç kızı takip eden tacizci ıssız bir sokakta aniden saldırıyor. Kızın tepki göstermesi üzerine tacizcinin hızla kaçtığı görülüyor. Öte yandan, kızın yakınları ise tacizcinin biran önce yakalanmasını istiyor.