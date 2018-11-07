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Beylikdüzü’nde eski muhtar dehşet saçtı: 4 yaralı

eski muhtar olduğu öğrenilen bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında yeğenlerinin de olduğu 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

İHA | 07.11.2018 - 22:47..
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Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde, Beylikdüzü’nde eskiden muhtarlık yapan Ayhan B. isimli kişi, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında yeğenlerinin de olduğu Coşkun B., Hakan B. Erhan P. ve Emre Y. ile bir kahvehane önünde karşılaştı.

TABANCASIYLA 4 KİŞİYİ VURDU

Eski muhtar ile aralarında yeğenlerinin de olduğu şahıslar arasında yapılan konuşmadan sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski Muhtar Ayhan B. yanındaki tabancayı çıkartarak 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ayhan B. Olay yerinden kaçarken, yaralılar ise kanlar içinde yere yığıldı.

Olayda yaralanan Coşkun B., Erhan P., Hakan B. ve Emre Y. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrasında çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Coşkun B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerinin ardından panikleyen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçmaya çalışan Ayhan B.’yi yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yapılan ilk aramada eski muhtarın üzerinden silah çıkmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ayhan B. Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BORÇ MESELESİ

Olayı anlatan görgü tanığı Atalay Yüksel, “Eski borç olayı varmış, ondan dolayı mevzu çıkmış. Sonra silahını çıkartıp rast gele ateş ederken ona denk gelmiş. Silahı alırken arada birkaç kişi yaralanmış. Yaralananların hiçbir şeyden haberi yok. Bir tanesinin durumunun ağır, muhtar yakalandı” dedi.

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