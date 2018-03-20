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Beyne iyi gelen besinler

TRT1'de yayınlanan program 'Doktor Geldi'de bu hafta beyne iyi gelen besinler anlatıldı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 16:34..
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Beyne iyi gelen besinler

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de her hafta farklı bir konuya yer veriliyor.

Beyne iyi gelen gıdalar nelerdir İZLE

BAŞTA ZEYTİNYAĞI BEYİN İÇİN YARARLI

'Doktor Geldi'de bu hafta beyne iyi gelen besinler konuşuldu. Dr. Yerebakan, zeytinyağı, balık, mercimek ve kuruyemiş gibi yiyeceklerin beyin sağlığını koruduğunu belirtti.

Beyne iyi gelen besinler

KAHVE VE KURUYEMİŞ DE OLDUKÇA SAĞLIKLI

Kuruyemişlerde bulunan magnezyum da beyin için oldukça yararlı. Bunun yanı sıra kahve; kan beyin bariyerini koruyan, hatta güçlendiren bir özelliğe sahip. Bu yüzden de kahve tüketmek önemli bir yere sahip.

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