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Beyoğlu’nda insanlık öldü dedirten görüntüler

Beyoğlu'nda sürücüler baygın bir halde yerde yatan çocuğu görmezden geldi. Bu anlar ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.

İHA | 03.09.2018 - 16:16..
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Beyoğlu’nda bilinmeyen bir nedenle yerde baygın yatan çocuğa yoldan geçen onlarca sürücü aldırış bile etmedi.

Beyoğlu’nda insanlık öldü dedirten görüntüler İZLE

YERDE YATAN ÇOCUK GÖRMEZDEN GELİNDİ

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolda baygın yatan çocuğun yanından geçen sürücüler, yerde yatan çocuğu görmezden geldi.

Beyoğlu’nda insanlık öldü dedirten görüntüler

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücülerin çocuğun yanından araçlarıyla geçip gitmesi bu kadarına pes dedirtti. Bu durumu gören bir vatandaş, çocuğu cep telefonu ile görüntüledi.

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