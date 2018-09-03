Beyoğlu’nda bilinmeyen bir nedenle yerde baygın yatan çocuğa yoldan geçen onlarca sürücü aldırış bile etmedi.

Beyoğlu’nda insanlık öldü dedirten görüntüler İZLE



YERDE YATAN ÇOCUK GÖRMEZDEN GELİNDİ

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolda baygın yatan çocuğun yanından geçen sürücüler, yerde yatan çocuğu görmezden geldi.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücülerin çocuğun yanından araçlarıyla geçip gitmesi bu kadarına pes dedirtti. Bu durumu gören bir vatandaş, çocuğu cep telefonu ile görüntüledi.